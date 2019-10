"Jamas te ha intentado atropellar y te ha pegado, eres una mentirosa": el enfrentamiento de Valeria y su madre

"Eres una mentirosa, mi padre no te ha intentado atropellar, ni tampoco te ha pegado" . Valeria, la hija de Diana López, se ha encarado ante las cámaras con su madre que estaba hablando con los periodistas sobre la denuncia que ha interpuesto contra Juan Carlos Quer , el padre de Diana acusándole de haberla pegado y de haberla intentado atropellar, algo que el padre, que acudió de forma voluntaria a la Guardia Civil, ha desmentido.

Valeria ya había dejado claro que estaba al lado de su padre y que no se creía la denuncia de la madre. "Me ha llegado la información de que mi madre ha dicho que mi padre intentó matarla. Cualquiera que conozca a mi padre no lo cree. Es una completa locura y lo desmiento completamente".