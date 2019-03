Uno de los supuestos autores de la violación múltiple de Sabadell se fuga

Uno de los jóvenes acusados de la violación múltiple a una joven en Sabadell se ha fugado al no haber acudido al juzgado a firmar como se le había requerido. Los Mossos d'Esquadra le buscan desde el pasado martes. El caso conmocionó a la opinión pública después de que una joven denunciara ante la policía municipal de Sabadell que tres jóvenes la habían violado en una fábrica abandonada del barrio de Can Feu, en presencia de otras personas que no hicieron nada para evitar que fuera agredida sexualmente.

La joven relató que mientras estaba con sus amigos de fiesta, uno de los detenidos, al que no conocía previamente, la estuvo molestando e importunando, pero todo fue a más cuando salieron del local. La chica detalló que fueron tres los hombres que la agredieron sexualmente mientras otras personas que estaban en la nave no hacían nada para evitarlo, por lo que podrían ser acusados de un delito de encubrimiento.

El juez reconocía que había riesgo moderado de fuga

El propio juez reconocía entonces que había riesgo moderado de fuga pero señalaba que no había pruebas contundentes contra ellos. Señalaba que a 5 de ellos los habían detenido sólo por vivir en esta nave okupada, cercana al lugar de la agresión. Y que la víctima estaba tan afectada que no había podido reconocerlos claramente. La solución del juez fue enviar solo a uno de los detenidos a prisión acusado de 4 agresiones sexuales a la chica. Ella no pudo reconocerlo, pero sí la pareja que socorrió a la joven. Lo vieron huir. Otro posible violador también quedó libre. La víctima lo reconoció por la voz pero el juez dudó de su testimonio. Le sonaba esa voz, el acento, el tono, pero para el juez el testimonio no era definitivo.