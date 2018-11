Winnie The Pooh y Peppa Pig, los personajes prohibidos en la China de Xi Jinping

Winnie The Pooh no es un personaje grato en China. Las bromas y memes sobre el parecido del dibujo infantil con Xi Jinping han provocado la reacción de Pekín, que han prohibido al osito juguetón en cualquiera de sus variantes, películas, libros o merchandising. No es el único, la simpática Pepa Pig tampoco es del gusto de los censores chinos, que también la han prohibido porque la consideran una "mala influencia" para sus hijos.