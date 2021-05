Amazon anuncia el cierre de su plataforma Prime Now

Amazon publicaba este viernes un comunicado en el que explica esta decisión sobre el cierre de Prime Now . "Para que esta experiencia sea aún más fluida para los clientes, estamos trasladando la experiencia de la aplicación Prime Now separada a la aplicación y el sitio web de Amazon para que los clientes puedan comprar todo lo que Amazon tiene para ofrecer desde una misma ubicación", afirma la compañía en un comunicado en el que recalcan que los suscriptores seguirán beneficiándose del servicio.

"Los miembros Prime encontrarán lo que necesitan junto con los millones de artículos disponibles en Amazon. Ahora que la experiencia Prime Now tiene un nuevo hogar en Amazon, retiraremos la aplicación y el sitio web Prime Now en todo el mundo para fines de este año". La aplicación y la web de Prime Now irán desapareciendo de manera escalonada según los territorios, pero no quedará ni rastro antes de finales de este año.