El hijo de Isak Andic, Jonathan, inspeccionó Montserrat días antes de la excursión en la que su padre murió

Los hijos de Isak Andic negocian pagar 27 millones a su pareja, Estefanía Knuth, para cerrar el conflicto sucesorio

Compartir







Jonathan Andic, hijo de Isak Andic, fallecido hace un año tras precipitarse por un barranco en Montserrat, admitió ante los Mossos d’Esquadra que había acudido a la zona dos días antes del paseo en el que ocurrió la muerte del fundador de Mango.

Así lo recogen fuentes locales y medios como 'El Español'. Jonathan reconoció que visitó el entorno para familiarizarse con el sendero y preparar la excursión. Aquella salida fue compartida únicamente por padre e hijo, ya que Isak pidió expresamente a su escolta que no los acompañara, pese a que solía hacerlo en otras ocasiones.

Ese detalle ha sido incorporado al análisis policial dentro de una investigación que continúa abierta un año después de los hechos. Los Mossos tratan de esclarecer si la visita previa al lugar fue una simple medida de previsión o si adquiere relevancia en un procedimiento marcado por numerosos interrogantes. Jonathan Andic figura como investigado en la causa, aunque tanto él como sus hermanas han manifestado desde el inicio su voluntad de colaborar plenamente con la justicia.

Su defensa sostiene que esa visita solo evidencia la preocupación de Jonathan por la seguridad de su padre

Para las autoridades, este dato introduce un nuevo ángulo en la investigación. El hecho de que Jonathan conociera con precisión el terreno, así como el aparcamiento y el recorrido, no es concluyente por sí mismo, pero se suma al conjunto de elementos que los investigadores analizan en la causa abierta. Su defensa sostiene que esa visita solo evidencia la preocupación de su representado por garantizar la seguridad de su padre durante la ruta.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El recorrido elegido por el padre y el hijo era un sendero sencillo y frecuentado, sin antecedentes de accidentes en el punto donde se produjo la caída mortal. Jonathan Andic confirmó en su declaración ante los agentes que se encargó de la organización de la excursión, y que el 12 de diciembre se desplazó solo hasta la zona, antes de que el día 14 recorrieran la zona de Les Feixades. Las autoridades llevan a cabo la reconstrucción de los hechos en base la testimonio del investigado, los datos del rescate y los informes forenses, que apuntan a un entorno con buena visibilidad, viento leve y suelo moderadamente húmedo, además de la ausencia de signos de forcejeo o la participación de terceros, señalan las fuentes citadas. La jueza encargada del caso quiso mantener la investigación ante la falta de pruebas concluyentes.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Jonathan declaró dos veces ante las autoridades: continúa siendo investigado

Jonathan declaró dos veces ante las autoridades: la primera, el mismo día del suceso, fue breve y marcada por el impacto emocional; la segunda, semanas después y ya asistido por su abogado, se prolongó más de tres horas. En esa segunda comparecencia, los investigadores detectaron algunas contradicciones sobre su ubicación exacta al momento de la caída, la posición de su padre y el lugar donde estacionó su vehículo. También se revisó el uso de su teléfono móvil: inicialmente negó haber tomado fotografías, pero el análisis posterior mostró imágenes con metadatos de hora y localización. Las autoridades destacan que estas incoherencias no implican culpabilidad, pero justifican mantener la investigación abierta para esclarecer todos los detalles.

En un contexto más amplio, Isak Andic falleció el 14 de diciembre de 2024 durante la mencionada excursión con su hijo Jonathan. Inicialmente se consideró un accidente de montaña, pero la causa se reabrió por inconsistencias en las declaraciones de Jonathan, la falta de testigos y de pruebas concluyentes; el hijo figura como investigado. Paralelamente, la herencia del empresario generó conflicto: sus tres hijos y su pareja Estefanía Knuth negociaron un acuerdo económico cercano a los 27 millones de euros para resolver la disputa familiar mientras continúa la investigación judicial.