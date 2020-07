El famoso juego de dinosaurio de Google: cómo poder jugar

Si utilizas el navegador Chrome y te has quedado alguna vez sin conexión, seguro que te has encontrado con la figura de un pequeño dinosaurio pixelado. Lo que tal vez no sepas es que, si presionas el espaciador en tu teclado, tu dinosaurio comenzará a correr y transformará tu pantalla en un juego en el que tendrás que saltar todo tipo de obstáculos para sobrevivir. Se llama T-Rex y se ha convertido en una fuente de entretenimiento muy conocida entre los internautas. No por sencillo este juego de Google es menos famoso ni menos utilizado. De hecho, aunque está pensado para funcionar sin conexión (tal vez para hacer más llevadero el momento de desesperación de la caída de nuestra conexión), hay quien se pregunta cómo jugar con conexión al juego del dinosaurio de Chrome.