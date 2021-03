La falsa multa de la DGT que llega a tu mail y que debes ignorar

Ha vuelto con fuerza un clásico del 'phishing', esa práctica informática que intenta estafar a los usuarios con un mail o información falsa para intentar infectar sus equipos y robar sus datos más sensibles. Si recibes un mail de una supuesta multa de tráfico interpuesta por la DGT, no lo abras, no pinches en sus enlaces y no ejecutes sus archivos adjuntos.



Ha sido el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) el que ha lanzado el aviso de esta nueva campaña de esta estafa en su página web. Según informa el instituto se ha detectado una campaña de envío de correos electrónicos fraudulentos que tratan de suplantar a la Dirección General de Tráfico (DGT) con el propósito de difundir malware (una aplicación que infecta nuestro equipo para robar información del mismo).