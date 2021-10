Un posible error de configuración épico tumba Facebook, Instagram y WhatsApp

La causa de la interrupción no está confirmada y no está claro si todos están vinculados, pero no mucho antes de que las entidades de Facebook cayeran, las entradas para Facebook e Instagram se eliminaron del DNS que utiliza. Un DNS es esencialmente un directorio de Internet. Cada vez que alguien abre un enlace o una aplicación, su dispositivo tiene que buscar el DNS utilizado por el servicio al que intenta acceder para encontrarlo y luego conectarlo a él. Los principales proveedores de DNS son Google, Amazon y CloudFare. No está claro si todos los sitios y servicios que fallaron el lunes usan el mismo DNS o no.