Las llamadas recibidas desde un número privado o número oculto son cada vez menos frecuentes pero, durante mucho tiempo, no era raro recibirlas casi a diario. Detrás de ellas suelen ocultarse empresas de todo tipo que llamaban con fines comerciales, aunque no siempre es así. Con todo, poco a poco hemos desarrollado la sana costumbre de no atenderlas, aunque las llamadas publicitarias no dejan de existir: la única diferencia es que ahora las recibimos desde números desconocidos. Si recibes una llamada de este tipo, toma nota de cómo saber quién te llama desde un número oculto.