Only Fans: la plataforma que está revolucionando Internet

Puede que no hayas oído hablar de ella, pero Only Fans se ha convertido en todo un fenómeno en el mundo de Internet. Se trata de una nueva plataforma que toma el modelo de redes sociales como Instagram o Twitter, llevando su contenido a un área más libre de censura y, en definitiva, más sexual. En ella, a cambio de una suscripción, es posible acceder a contenido erótico publicado por distintas personalidades que proceden en ocasiones del mundo del porno, pero también modelos, expertos en fitness, dietistas... En este espacio cabe de todo, pero sin duda lo que hace más conocida a Only Fans es su carácter de nuevo paradigma de consumo de contenido erótico.