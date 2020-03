De videollamadas a juegos 'online': Las mejores ‘apps’ para mantener el contacto durante el aislamiento

No obstante, vivir en la era de las redes sociales y la comunicación virtual presenta ventajas que otros no tuvieron en el pasado: hoy en día contamos con multitud de aplicaciones y recursos completamente gratuitos para seguir viéndonos con nuestros seres queridos de múltiples formas. De videollamadas a juegos ‘online’, ya no hay excusas para no ‘quedar’ durante las dos semanas de aislamiento.