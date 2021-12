El videojuego de Way Down ya está a la venta: participa en el robo del siglo como en la película

El videojuego de Way Down , basado en la película dirigida por Jaume Balagueró y producida por Telecinco Cinema, ya está a la venta. Desde hoy, toda la acción del espectacular robo del Banco de España que ya triunfa en los cines, puede vivirse en primera persona gracias al videojuego para PlayStation 4 y PlayStation 5.

El videojuego de Way Down narra la historia del robo del Banco de España durante el Mundial de fútbol de Sudáfrica en 2010. El jugador deberá sortear a los guardas y hallar el modo de entrar en la famosa cámara acorazada más segura del mundo, mientras todo el país celebra el acontecimiento deportivo más importante de los últimos tiempos. No será fácil, pero ni las leyes de estado, ni las leyes de la física asustan a Thom Johnson, el brillante y joven ingeniero reclutado para averiguar cómo quebrar el secreto para acceder a su interior y encontrar un pequeño tesoro en tan solo 10 días.