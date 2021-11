El videojuego de Way Down llegará el próximo 2 de diciembre a PlayStation y PC

‘ Way Down’ , la película de Telecinco Cinema , ha arrasado en la taquilla en su primer fin de semana y ya se ha convertido en el mejor estreno de cine español en lo que va de año. Pero el robo de la cámara del oro del Banco de España, durante la final de la Copa del Mundo de Fútbol de 2010, continúa con el videojuego oficial de la película dirigida por Jaume Balagueró.

Hoy, durante el evento 'The Moment' organizado por PlayStation España se ha anunciado la fecha de lanzamiento de este esperado título, que está desarrollado por el estudio madrileño Gammera Nest y producido por Mediaset España y PlayStation Talents. El videojuego de 'Way Down' se lanzará el próximo 2 de diciembre y estará disponible para PlayStation 4 y PlayStation 5 en la tienda de PlayStation Store, y también para PC a través de Steam.