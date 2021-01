WhatsApp da marcha atrás temporalmente a los cambios en su política de Condiciones y Privacidad

La aplicación de mensajería instantánea avisaba que los usuarios que querían seguir usando el servicio tenían que aceptar los cambios , algo que no ha sentado bien entre los que usan la herramienta al ver en peligro sus datos privados.

WhasApp garantiza que la nueva política no suponen cambios en el procesamiento de los datos

La compañía, propiedad de Facebook, muy criticado por la gestión de los datos personales de sus usuarios, explicó a Europa Press que las nuevas políticas no suponen cambios materiales en el procesamiento de los datos para los usuarios de la Unión Europea. WhatsApp. además, aseguró que no comparte los datos de sus usuarios con Facebook con el fin de que la empresa matriz los use para mejorar productos y anuncios.