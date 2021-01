El vídeo se ha hecho viral y el perrito ha conquistado a millones de usuarios en TikTok por su increíble y sensual forma de bailar. Las reacciones y vistas no demoraron en llegar.

Si bien es cierto, el can no muestra la seriedad con la que lo vemos nosotros. Para él, esto es solamente un juego y no un entrenamiento de danza. Sin embargo, las risas que nos ha regalado este animal reflejan con claridad su carisma.