Un hombre se fabrica una mascarilla de oro contra el coronavirus, aunque no está seguro de su eficacia

"Es una mascarilla delgada con pequeños agujeros para que no haya dificultad para respirar. No estoy seguro de si esta mascarilla será efectiva", ha admitido el individuo. Kurade ha revelado que es un gran amante del oro desde su infancia, motivo por el que usa anillos de ese metal en casi todos los dedos y múltiples pulseras y cadenas.

"Todos los miembros de mi familia aman el oro, si ellos me lo piden, entonces las diseñaré para ellos también. No sé si me infectaré con coronavirus usando una mascarilla de oro o no, pero el seguimiento de todas las reglas del Gobierno puede prevenir la propagación del virus", agregó.