Celebrar un cumpleaños en 'The Play-Doh Show' puede acabar de una forma muy inesperada

¡Los cumpleaños hay que celebrarlos! Y no hay mejor regalo posible que nuestra tarta favorita, para que podamos soplar las velas y pedir un deseo. Hoy es el aniversario de uno de nuestros amigos de ‘The Play-Doh Show’, y su colega ha decidido que no puede celebrarlo en condiciones sin un buen pastel. Pero cocinarlo no será tan fácil como parecía. Usar la batidora puede acabar convirtiendo la cocina en un campo de batalla. ¡Pero con un poco de imaginación todo acabará bien!