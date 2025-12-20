Antía Troncoso 20 DIC 2025 - 15:08h.

Gabriela Guillén cuenta cómo va a celebrar el día de su cumpleaños y desvela si Bertín Osborne la ha felicitado

¡Gabriela Guillén está de celebración! Hoy es el cumpleaños de la modelo y el equipo de '¡Vaya Fama!' ha querido llevarle hasta su centro de estética un regalo de lo más especial, una riquísima y preciosa tarta. Además, en este día tan especial, la expareja y madre del hijo más pequeño de Bertín Osborne desvela si este la ha felicitado por su cumple y si está abierta a reconciliarse con él.

Desde antes del nacimiento del hijo de Gabriela Guillén y Bertín Osborne, la expareja ha protagonizado numerosas polémicas, ya que, en un primer momento, el cantante aseguró que no iba a ejercer como padre. Esto llevó a que Gabriela hablará en varios platós de televisión de la nula involucración tanto personal como económica de Bertín en la vida del menor, que ya tiene dos años.

Pese a que en los últimos meses parecía que los padres del pequeño habían llegado a un entendimiento, pues podíamos ver a el cantante posando junto a su hijo en una conocida revista. Lo cierto es que la situación está lejos de mejorar. Tal y como confirmaba la propia Gabriela Guillén hace un par de semanas en su entrevista en '¡De viernes!', donde aseguraba estar cansada de que Bertín no se involucrase con su hijo y comunicaba su intención de demandarle.

Gabriela confiesa si Bertín la ha felicitado por su cumpleaños

Hoy, con motivo de su cumpleaños, una reportera de nuestro programa se traslada hasta el trabajo de Gabriela Guillén para felicitarla y aprovecha para preguntarle a la modelo si Bertín Osborne la ha felicitado en este día tan especial: "No, no lo ha hecho... No lo sé porque tengo 50.000 llamadas y 50.000 mensajes. No me ha dado tiempo de mirar ni siquiera el teléfono. Ya después por la tarde me pondré a contestar todos los mensajes", aseguraba.

Además, la modelo compartía con la reportera cómo iba a celebrar su cumpleaños y estas épocas navideñas: "Iré a tomar algo con mis amigos y en casa no tengo nada especial programado. En familia, en casita y con mi hijo". Por último, Gabriela Guillén desvelaba si, de cara a este 2026, cierra la puerta a una reconciliación con Bertín Osborne:

“Yo siempre he estado abierta a la reconciliación, a la paz, al no mal rollo. Así que rezo que eso se dé siempre entre familias", respondía la modelo, dejando claro que aún está dispuesta a reconciliarse con el padre de su hijo.