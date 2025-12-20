Patricia Steisy causa impacto con su brutal cambio físico: sus últimas imágenes

Rocío Molina 20 DIC 2025 - 09:00h.

La exconcursante de 'Supervivientes' se ha sorprendido ella misma al compartir unas fotografías de su notable cambio físico

Patricia Steisy revela cómo ha perdido 50 kilos en 5 meses: "Llegué a los 110 kilos"

Patricia Steisy atraviesa un gran momento después de haber pasado por meses malos y momentos de mucho dolor. La exconcursante de 'Supervivientes' está radiante desde que ella y Pablo Pisa decidieran volver a darse una nueva oportunidad. Ese amor renovado y su constancia por lograr una mejor versión de ella misma es de lo más evidente. Su transformación física es un hecho, pero sus últimas imágenes han impactado a sus seguidores.

La que fuera tronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' confesó que hubo un momento en el que dejó de hacerse fotos. No se reconocía ante el espejo. Sin embargo, tras conseguir perder 50 kilos en 5 meses (y seguir trabajando en ello) la de Granada presume de sus curvas y de su figura totalmente aceptada.

Tras una etapa de superación y de destacar que ha dedicado esfuerzo, tesón, constancia y un cambio en sus hábitos, la influencer de 34 años reconoce que está en uno de sus mejores momentos y si antes se escondía del objetivo ahora presume de fotos luciendo tipazo. Sin embargo, el brutal cambio físico que han reflejado las últimas fotos que ha compartido en sus historias de Instagram también ha dejado lugar para la preocupación.

La propia Steisy, que ha posado subiéndose la camiseta, se ha sorprendido ella misma al ver su notable cambio físico del que ya ha hablado anteriormente. "Mi culo se ha quedado en nada", ha confesado tras posar de diferentes maneras y comprobar cómo luce su vientre, piernas y trasero ahora.

"Pensé que me quedaría atrapada en ese cuerpo que nunca me había pertenecido, pensé que ya estaba todo hecho, que lo que tocaba era ir con el moño y quedarme en casa criando. Creo que me disocié de mí misma", llegó a admitir, pero eso ha cambiado. La exconcursante de 'Supervivientes' ha reconocido que el deporte ha jugado una carta fundamental en su cambio físico, la alimentación, pero sobre todo, una buena salud mental ha contribuido a este cambio.