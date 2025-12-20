La modelo Gisele Bündchen se ha casado en secreto con Joaquim Valente, el padre de su tercer hijo

La pareja ha celebrado su boda con un grupo muy selecto de familiares y amigos en Florida

FloridaLa modelo brasileña Gisele Bündchen se ha casado en secreto con su novio, el instructor de jiu-jitsu Joaquim Valente. Según han informado diferentes medios de comunicación internacionales como 'TMZ' o la revista 'People', la supermodelo y el instructor de jiu-jitsu ese habrían dado el 'sí, quiero' en una ceremonia completamente íntima a la que acudió un selecto grupo.

Celebrada en su casa de Surfside, en Florida, Gisele Bündchen se casaba con Joaquim Valente el pasado 3 de diciembre. Dos semanas después de esta íntima y privada boda, los medios de comunicación han podido conocer algunos detalles del enlace.

La íntima boda de Gisele Bündchen y Joaquim Valente

Al parecer, la pareja tramitó la licencia matrimonial que le fue concedida el pasado 1 de diciembre. Tan solo 48 horas después de recibirla, la supermodelo y el profesor de artes marciales reunían a un pequeño grupo de familiares y amigos de íntima confianza para celebrar su unión.

Así, el pasado 3 de diciembre Gisele Bündchen y Joaquim Valente sellaban su amor en una ceremonia producida en Florida. Según informa 'TMZ', tan solo un grupo reducido de familiares y amigos más cercanos estaban al tanto de la celebración.

Tras reunirlos en su casa de Surfside, la pareja pidió expresamente a los invitados que no compartiesen imágenes ni detalles en redes sociales del enlace. Gracias a la lealtad de los invitados, la boda entre Gisele Bündchen y Joaquim Valente ha tardado tanto en hacerse pública.

El nacimiento de su hijo en común

El enlace se produce tan solo diez meses después de que la supermodelo diese a luz a su tercer hijo, el primero con su actual pareja, el instructor de jiu-jitsu Joaquim Valente.

Fue en febrero de 2025 cuando Gisele Bündchen sorprendía en sus redes sociales desvelando la feliz noticia.

Se trata del tercer hijo para la supermodelo brasileña, quien también es madre de Benjamín, de 15 años, y Vivian, de 12 años, fruto de su matrimonio con el exjugador de fútbol americano Tom Brady, de quien se divorció en octubre de 2022.

La relación entre la supermodelo y el profesor

Según la revista People, Gisele Bündchen y Joaquim Valente empezaron a salir en junio de 2023 y la noticia del embarazo la reveló 'TMZ' en octubre del año pasado.

Meses atrás, y tras darse a conocer la noticia de su embarazo, una fuente cercana a la modelo, de 44 años, señaló a la revista People que Bündchen se encontraba "emocionada de abrazar abiertamente este nuevo capítulo" de su vida.