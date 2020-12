Antonio Pavón desvela si sigue con su novia y Samira da nuevos detalles del encuentro sexual que tuvieron

Samira por su parte ha asegurado que está arrepentida y que, aunque Pavón le encanta no está enamorada de él, pero que con el tiempo es algo que sí podría llegar a pasar. La argentina ha dado más detalles del encuentro que tuvieron y ha defendido que “no llegaron ni a ser 20 minutos”: “Fue un hasta luego, si te he visto no me acuerdo”.