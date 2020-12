El bonito mensaje de apoyo de Sonia Monroy a Albert Álvarez: "Es una gran persona, noble y auténtico"

El de Manresa se encuentra algo desmotivado tras su rifirrafe con Marta Peñate

Albert no atraviesa sus mejores momentos en 'La casa fuerte¡. El extronista ha tenido un gran desencuentro con Marta Peñate por culpa de una de las pruebas. Las parejas de residentes tenían que hacer diferentes trucos de magia, pero la ex de Lester no había ensayado lo suficiente.

"¿No lo sabes hacer verdad? Haces lo de siempre, dejarme con el culo al aire. Juegas con mi dinero, los mil euros que no necesitas yo si los necesito. Poco compromiso y poca vergüenza. Has hecho lo mismo que con el baile, dejarme la cara colorada. Me estás dejando la cara colorada", estalló el deportista.

"Eres una persona irresponsable y yo la más responsable del mundo. No remamos en la misma dirección. Con mi dinero no se juega. Esto es una cosa de dos. Con el pan de uno no se juega. Tú por tu camino y yo por el mío. Cuando quieras remar en la misma dirección nos juntamos. Hasta entonces no quiero saber nada de ti", le aseguró el exconcursante de 'Supervivientes'.

En el directo, el programa dio la oportunidad a los concursantes de solucionar sus diferencias:

"Cuando veo que Marta no quiere luchar me hierve de sangre. Intento hacer lo máximo que puedo peor a veces me cuesta. Marta no le pone el mismo empeño que yo. Quizás ha tenido las cosas más fáciles, no le ha costado tanto su vida. En mi familia mi madre y mi padre fueron los más trabajadores del mundo y a mí me enseñaron a trabajar. Supongo que por eso a veces chocamos", explicó Albert a Sandra Barneda sin poder evitar las lágrimas.

"Yo hay veces que no puedo tirar de mi carro como para tirar del de los dos. Me siento mal porque sé que él lo da todo y él es más estable. Me encantaría ser tan disciplinada como él pero de verdad que a veces me cuesta. Ha sido un año muy chungo para mí, el peor de mi vida. Se ha muerto la persona que más quería en el mundo, lo he dejado con una persona con la que llevaba once años... No estoy en mi mejor momento pero tengo un cariño a Albert increíble porque me ha ayudado muchísimo", se disculpaba la canaria rompiendo a llorar. "Voy a intentar hacer lo que pueda, por él".

Finalmente, la pareja se reconciliaba y se proponía dar lo mejor de sí mismos en el programa.

