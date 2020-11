Asraf brota contra Isabel Pantoja: las claves de su enfrentamiento con la tonadillera

Repasamos todas las idas y venidas entre suegra y yerno

Asraf Beno ha sido el primer participante de 'La casa fuerte' en enfrentarse al 'Espejo del alma'. El novio de Isa Pantoja se abrió en canal y no tuvo ningún tipo de reparo en hablar sobre la familia de su novia.

“A mí Isabel Pantoja ni me va ni me viene, yo estoy con Isa… a mí que su madre se meta en la relación no me importa, ya veré yo lo que hago… lo único que mi importa es que esté bien Isa no es mi familia y si me duele es por ella”, comenzó diciendo el marroquí. "Isabel Pantoja me pidió perdón en Cantora y yo lo acepté, pero un día en mi programa vi a una Isabel Pantoja diferente… me dijo ni en tus sueños estás donde estás ahora y ni en sueños estarías con mi hija o ni en sueños te has visto en esta familia… Que familia quiero yo, si la madre no se habla con la hija ni con el hijo… Es verdad que tengo mucho rencor".

Este no es el único punto flaco que hemos podido ver en la relación entre el mister y la cantante. Desde que el modelo comenzó a salir con la hermana de Kiko Rivera, hemos sido testigos de muchos altibajos en su relación:

Las imágenes de la discordia

Tras unas polémicas imágenes en las que Asraf e Isa P discutían en plena calle y él la agarraba para esconderse en un portal y que las cámaras no filmaran su disputa, la intérprete de 'Marinero de luces' arremetió duramente contra su yierno. Isabel llamó al novio de su hija y por lo que muchos colaboradores aseguraron, le faltó al respeto y le habló en muy malos términos.

Asraf se derrumbó por completó y aseguró que se trataba de un truco de su suegra para excursarse por haber ido al concierto de Isa P: "Yo no merezco esto. Isabel me conoce y sabe que nunca haría daño a su hija ni a nadie. Es más, la metí en el portal para protegerla y para que no nos grabaran. Conmigo se está haciendo juego sucio. Isabel lo ha dicho para excusarse de no haber ido a la presentación".

La buena de relación de Isabel Pantoja con Omar Montes

La jueza de 'Idol Kids' hizo muy buenas migas en 'Supervivientes' con el ex de su hija. Esto no le hizo ninguna gracia a Asraf, quien no dudo en quejarse de "esta falta de respeto" en 'Ya es mediodía'. "Dice que veía a su hija feliz cuando estaba con Omar. ¿Qué pasa, conmigo no la ve feliz?", dijo con un nuedo en la garganta.

Los feos de Isabel a Asraf

Durante el confinamiento, el exconcursante de 'GH VIP 6' quiso contentar a su suegra llevándole una harira. Se trata de una especie de sopa marroquí que se prepara durante el mes del Ramadán. Los colaboradores de 'Ya es mediodía' quisieron saber que le había parecido el plato a Pantoja. Se quedaron de piedra al saber que ni si quiera la había probado.

La pedida de mano de Isa Pantoja

Asraf es un hombre de tradiciones. Por eso, el de Marruecos acudió a la rueda de prensa de 'Idol Kids' para pedirle a Pantoja la mano de su hija. "Yo no puedo opinar, si se quieren y se respetan...Antes no me caía bien, hubo cosas que no me gustaron pero ya se aclararon, y nada ya es de la casa. Yo lo que quiero es que se hagan muy felices los dos, que se respeten los dos y que si se quieren casar que se casen", contestó ella sin mucho entusiasmo.