Las imágenes más ardientes de Oriana e Iván tras conseguir su habitación: "Qué calor"

La pareja ha vuelto a protagonizar una tensa discusión

La relación entre Oriana e Iván no termina de cuajar. Los extronistas no dejan de discutir y de dejar y retomar su noviazgo cada dos por tres. Enfadado, el jerezano se negaba a encender el aire acondicionado y como respuesta Oriana decidió romper una foto de los dos. "Romper una foto da mala suerte", le ha reprendido él. "Qué maldad tienes niña, qué sola te vas a quedar en la vida. De verdad. ¡Qué pérdida de tiempo! No quiero una persona como tú en mi vida, seguro que hay personas maravillosas esperándome".

"Tú me llevas al límite, cuando tú me llevas al límite yo ya no sé lo que digo pero todo fue porque empezaste tú y la razón la llevaba yo. Tú me llevaste al límite negándome la evidencia en mi puta cara. Dije que si me dejabas otra vez no iba a haber vuelta atrás", le explicó ella.