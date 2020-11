En la conversación, que tuvo lugar durante la última gala de ‘La Casa Fuerte’, Isa Pantoja insta a su pareja a pedir disculpas por los comentarios que había realizado sobre su suegra: “Di: por cierto, quiero pedir disculpas, porque lo dije por las riñas que había tenido con su hijo y que se habían hecho públicas. Quiero pedir disculpas por si pudo sentirse ofendida, que no fue mi intención y quiero aclarar que si hablé fue porque me preguntaron”.

Las indicaciones de Isa Pantoja a su novio no terminaban ahí. En esta conversación tan llamativa de la pareja, la hija de la tonadillera continuaba diciéndole a su chico que tenía que continuar su speech diciendo: “Yo quiero ser sincero y si hay algo que me molesta, lo cuento, porque quiero que la gente me conozca y que soy persona”.

“Lo has hecho muy bien, has sido sincero, pero es para que no quede como que tú lo has sacado porque te dio la gana”, decía Isa Pantoja para rematar su consejo.