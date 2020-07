Vota cómo crees que terminará la relación entre Iván y Oriana tras la declaración de amor del concursante

A Iván le daba verguenza hablar de sus sentimientos en las galas

La relación entre Oriana e Iván se ha convertido en una verdadera montaña rusa. El extronista y la venezolana entraron en 'La casa fuerte' confesando que habían tenido varias noches de amor durante la cuarentena. Los de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' comenzaron a hablar a través de las redes sociales y en la fase uno comenzaron a quedar.

Mientras a ella se la veía bastante emocionada, él aseguraba que entraba en el reality "con el corazón libre y el cuerpo bastante golfo". Por si fuera poco, 'El pollito', le explicó a Oriana que no le había mandado un mensaje tras darse su pimer beso porque no había significado nada para él.

"Yo cuando entré aquí el primer día no sentía nada por ella porque la conocía de hace cuatro días y para mí no significaba nada. Aquí es verdad que discutimos, pero es que aquí a la personas te las encuentras hasta en el césped. Según los días que pasan me va a gustando más y estoy empezando a sentir algo por ella", se sinceró el ex de Ruth Basauri.

Iván se desprende de su coraza y confiesa sus sentimientos por Oriana

El roce hace el cariño y parece que Iván no ve a Oriana como a una amiga más. El de Jérez se ha abierto en canal como nunca y ha contado cuales son sus verdaderas intenciones con la ex de Tony Spina. "Contigo tengo un problema, que a veces no te entiendo. A mí en la gala cuando Sonsoles me pregunta si te quiero, no me sale decirlo delante de todo el mundo porque me da vergüenza. Pero quiero hacerte la persona más feliz del mundo", comenzaba reconociendo González.

"Tengo tu vida para que todo lo mal que lo has pasado lo olvides y empieces una nueva vida conmigo. Te quiero de verdad. Cada día me doy más cuenta que quiero estar contigo y no sé cómo irá, ojalá dure toda la vida", le dejó claro.