Marta se derrumba y abandona el plató entre lágrimas en su reencuentro con Efrén: "Sé que me has grabado para hundirme"

Marta López y Efrén se vuelven a ver las caras tras su ruptura sentimental

Marta asegura que según sus fuentes Efrén le ha grabado y planea comercializar con la información

Marta López y Efrén se han encontrado cara a cara tras su ruptura. Tras la expulsión de Efrén de 'La casa fuerte' la colaboradora le esperaba en plató nerviosa ante el cara a cara que le esperaba.

"No pasa nada porque no me dijeras nada, lo pasé fatal pero es tu vida y puedes hacer con ella lo que quieras. Pero sabiendo que trabajo en la tele entiendo que me dijeras algo.", comenzó Marta López su speach ante la cara de circunstancia de Efrén que no sabía lo que le venía encima.

"Cuando te has ido han dicho de todo y a mi me han hecho daño con la información que tu has dado. Yo entendí que aunque tú y yo hubiéramos hablando y que me habías dicho que querías dejar lo nuestro, pensé que era un enfado y sin más", confesó Marta con respecto a su ruptura sentimental.

Sin embargo, lo que más le ha molestado a Marta son las presuntas grabaciones que le ha hecho Efrén para después traicionarla: "Me has grabado y le has dicho a una persona de confianza que me tenias pillada para venderme luego en la tele. Me han mandado capturas tuyas y mías de conversaciones."

Efren niega tener alguna grabación comprometida de Marta López

Él lo ha negado tajantemente: "¿Las has escuchado? Si alguna vez sale algo me lo echas en cara. Yo solo te puedo decir que no tengo ninguna grabación ni tengo nada que vaya a salir sobre ti. Yo no tengo nada grabado".

Sin embargo, Marta desconfía tras las pruebas que muchas personas le han dado. Una persona que no le conoce de nada le ha contado algo muy íntimo de Marta que le había contado a Efrén.

Marta no ha podido aguantar la presión y se ha derrumbado en plató. Además del tenso cara a cara con Efrén y las pruebas de su posible grabación a Marta, las críticas y la desconfianza de la madre de Efrén han terminado por derrumbar a la colaboradora.