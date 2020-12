El mensaje de Dani a Marta

La presunta relación de Dani y Joao

Durante la convivencia en ‘LCF2’, Tom y Sandra fueron los encargados en hablarle a Marta de la presunta relación que Dani tenía con Joao. La pareja reconoció que no sabía la finalidad con la que Dani había quedado con el vidente pero que había pruebas de sus encuentros y conversaciones de su sorprendente amistad: “Yo pensaba que lo sabías. La palabra sexo no ha salido pero que han quedado, sí”, le contaba Sandra sembrando la duda.

Marta, muy sorprendida con esta confesión, reconoció que no era la primera vez que le habían llegado rumores de este tipo sobre Dani: “Estoy flipando, yo le pregunté qué había tenido con él y me lo negó todo (…) Pero no es la primera información que me ha llegado de él, han sido varias (…) Él me dijo que no habían tenido nada, que se llevaban bien y que se habían sacado unas fotos juntos, pero nada de que hubiera quedado con él fuera”, decía un poco molesta.