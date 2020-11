La promesa de Marta a sus padres

¿Qué problemas ha tenido Marta con sus padres? La concursante reconoció que estos no se habían sentido nada orgullosos de su paso por ‘La isla de las tentaciones 2. Peñate adelantó que no la veríamos enredándose entre las sábanas con ningún compañero en este programa, tal y como le había prometido a ellos: “Me matan. Estoy a punto de ser desheredada. No les hizo gracia, en especial a mi madre. Me ha dicho ‘una vez vale, pero dos no", confesó. Pero ¿Qué hizo realmente Marta durante su estancia en el paraíso?