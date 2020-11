Mucho carácter y emociones de lo más intentas: todo lo que podemos esperar de Marta Peñate en 'La casa fuerte'

Mucho carácter

Marta es muy alegre y divertida , pero no le tiembla la mano a la hora de sacar su carácter. Nada más pisar 'La isla de las tentaciones', la exconcursante de 'Gran Hermano 16' protagonizó un fuerte enfrentamiento con Elisa, una de las solteras. Mayka comenzó a decir que ninguna de las chicas que había allí le preocupaba y la tentadora intervino diciendo: "Eso es lo típico que se suele decir". "Y tú eres la típica enterada que te metes en todo, chihuahua . Para mí una mujer que viene a separar una pareja ya me deja claros los valores que tiene. Ridícula ", brotó Marta.

Expresiones que pasarán a la historia

Ingeniosos apodos para sus enemigos

¡Mucha pasión!

Marta no puedo evitar caer en la tentación con Dani durante su estancia en República Dominicana. Lo que comenzó como unos besos tontos en la piscina de la villa, terminó en un tórrido encuentro bajo las sábanas entre ella y el de 'Mujeres, Hombres y Viceversa'. Sin embargo, esta vez Marta asegura que va a controlarse ya que tiene "alguna historia" amorosa y ha prometido a sus padres "que no va a hacer nada". "No les gustó mi paso por la isla, me han dicho que una sí, pero que dos no", contó.