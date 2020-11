Según Amor, dos empresarios valencianos eran quienes pagaban el viaje

Amor Romeria: "No sé si ha sido un viaje de prostitución o no"

"El novio de Samira la dejó al enterarse de su relación con estos 'amigos"

En la última gala de ‘La casa fuerte 2’, Marta Peñate desveló que Samira le había invitado a acompañarla al famoso viaje a Duabi que lleva persiguiéndola desde que entró al reality. Las dos concursantes se enzarzaron en una discusión llena de acusaciones y, ahora, Amor Romeira ha tomado la palabra para contar cómo se gestó ese viaje y qué personas estaban implicadas.

Las palabras de Amor Romera

La exconcursante de ‘Gran Hermano’ ha realizado uno de sus ‘Romeira Informativos’ para dar todos los detalles que maneja del viaje de Samira a Dubai. Amor ha dejado claro que no tiene nada personal en contra de la concursante pero que quiere contar toda la “verdad”: “Todo el mundo sabe que Samira no es santo de mi devoción (…) Su familia se lleva bien conmigo, hemos tenido un trato de mucho respeto y de mucha cordialidad en plató”, ha empezado diciendo en un vídeo que ha colgado en su cuenta de Instagram.

"Samira se va a Valencia a un proyecto, a una grabación de videoclips, según tengo entendido, que organiza su representante. Ella va, se hace las fotos del trikini de tigre que le copió a Lola Ortiz y ahí empieza el trato con este empresario valenciano, que yo sé sus datos y sé quién es”, cuenta Amor.

La canaria ha explicado que, según la información que maneja, el exnovio de Samira, Rubén, rompió el compromiso con ella al enterarse de la relación que tenía con estos “amigos" y que Marta no fue la única famosa a la que Samira intentó llevar a este viaje. “Yo me entero que Samira está organizando un viaje a Dubai con esos amigos que ella misma dijo en la gala. Había invitado a una amiga pero, como su amiga no podía ir, invitó a Marta. Sospechoso. Porque, según yo tengo entendido, había intentado invitar a muchas personas como Fani y Mayka de ‘La isla de las tentaciones”.

“¿No será que estaba intentando organizar un viaje bien organizadito con chicas para Dubai? No lo sé, esto lo tendrás que responder tú”, ha dicho dirigiéndose a Samira: “Lo que sí tengo claro es que tú ibas a hacer un viaje con Marta Peñate a Dubai con dos empresarios y Marta no sabía a qué iba a Dubai, ella creía que era un viaje de colaboración, pero no qué tipo de colaboración”.

Amor ha explicado que, para reunir todas las pruebas, ella y Marta decidieron poner una trampa a este empresario valenciano, hablándole como si fueran de parte de Samira: “Le hablamos desde el Instagram de Marta y le pusimos ‘hola, qué tal, Samira me habló del viaje ¿sigue para adelante?’ y él empezó a hablar y a decir que sí, que el viaje seguía, pero que como Samira estaba en la tele se iba a aplazar, que el amigo ya estaba en Duabi y que el viaje iban a ser ellos cuatro pero que también se había fijado en una amiga de Marta, que era Mayka, que si había alguna posibilidad de ir con ella (…) Todo está grabado en el móvil de Marta y lo cuando salga lo enseñará”.

Eso sí, Amor ha dejado claro que ella no puede decir que Samira ejerza la profesión más antigua del mundo: “Evidentemente yo no puedo confirmar que sea un viaje de prostitución porque yo no soy Samira ni soy madame ni trabajo en un prostíbulo. Pero que Samira le dijo a Marta que fuera a un viaje a Duabi, es verdad; y que era un viaje de colaboración, también. Era un viaje by the face (gratis). Es decir, vamos a Dubai, invitadas por un empresario, que también quería conocer a Mayka. Yo no sé si ha sido un viaje de prostitución o no. Pero el viaje existía. Un viaje planeado por Samira con estos dos empresarios de Valencia, donde se reclutó a Marta y se intentó también apañar a Mayka de ‘La isla de las tentaciones’, ha contado Amor asegurando que ella “nunca” miente: “Lo tengo todo porque grabamos la conversación”, ha advertido.

La discusión de Marta y Samira

Lo cierto es que este tema está trayecto bastantes quebraderos de cabeza para Samira. Tras aguantar las insinuaciones de Cristini, Samira ha roto a llorar en directo al ver a Marta intentando atacarla por el mismo frente: "¡Ya está bien, me tengo que justificar por todo! A quién le importa lo que hago ¿ellos me pagan el alquiler? No puedo más, ayudo a mis compañeros, me lo paso bien, que alguien levante la mano y diga que no soy una buena compañera…”, dijo antes de abandonar la gala con un ataque de ansiedad.

