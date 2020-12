Aurah pudo hablar durante un minuto con el futbolista: “Me dijo que me quiere y que siga hacia adelante”

Aurah Ruiz ha pasado una semana muy complicada por dos asuntos relacionados con su pareja, Jesé. En la gala pasada, a la concursante le dio un ataque de ansiedad cuando vio lo que Rocío Amar está diciendo del futbolista en televisión, porque todo ello puede afectarle a su carrera profesional.

Además, tuvo que asistir presencialmente a un juicio por la demanda por acoso que, tiempo atrás, le había puesto Jesé. Ahora que han vuelto a estar juntos, él intentó retirar la querella, pero no fue posible y Aurah tiene que cumplir una condena mínima de 9 días de trabajos sociales.

"Me dio un abrazo y un beso y me dijo que me quería"

En el juzgado fue la primera vez que esta pareja se veía después de que Aurah entrara en ‘La casa fuerte’ y en medio del escándalo de la infidelidad del futbolista con una amiga de la su novia.

Delante del juez, se vieron con la mascarilla pero Aurah dice que “se lo dijeron todo con tan sólo una mirada”. Después, a la salida del edificio, tuvieron un minuto para despedirse y esto fue lo que Jesé le dijo a la concursante: