Oriana se confiesa entre lágrimas sobre su relación con Iván: “No quiero hacer el tonto”

Iván, a Oriana: “Yo lo que no quiero es perder el tiempo”

Fani, a Oriana “Es verdad que se nota que tú estás mucho más pillada que él”

No han pasado ni 48 horas desde que se declararon pareja oficial y ya parece que Oriana e Iván vuelven a las andadas. Oriana se ha confesado con Fani y Labrador y les ha contado que hay cosas que no le gustan de Iván y que está muy agobiada.

“Hay algunas cosas que me echan para atrás, cuando todo está bien pasa algo que me hace retroceder como 20 pasos hacia atrás”, le decía a Fani. “Esto no significa que no me guste, claro que me gusta me parece guapísimo y muy cariñoso…”, explicaba.

“De todas formas, es verdad que se nota que tú estás mucho más pillada que él”, aseguraba Fani. “Por eso no me gusta, porque no quiero hacer el tonto”, contestaba Oriana visiblemente afectada.

“Por favor, no juegues conmigo. Yo no utilizo a nadie, no quiero sentir que yo me entrego mucho más de lo que se entrega la otra persona conmigo”, admitía Oriana ante la cámara y sin poder contener las lágrimas.