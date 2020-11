Amor Romeira estalla y saca la artillería pesada contra Samira: "¡Recibes lo que das, tarántula!"

“Pero no era que yo mentía y que tú nunca habías dicho nada?”, ha empezado preguntándose Amor tras ver a Samira asegurar con vehemencia que se besó con Tom debajo de su casa. “Ah, pero es que ahora te interesa decir que sí has tenido algo con él. No sé. Yo, las personas que dicen en un sitio una cosa y en otro, otra... los que reconocen una cosa pero dicen que mintieron en otra, no me dan credibilidad; y tú, cariño, no tienes credibilidad”.