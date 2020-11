Isa habla del conflicto entre su madre y su hermano

En su vídeo de presentación, Isa ha reconocido que está “muy sensible” ya que le “duele” el “ conflicto ” que su hermano tiene con su madre. La concursante ha reconocido que entrar en ‘La casa fuerte’ ha sido un “alivio increíble” para ella y ha dejado claro que prefiere no intervenir en esta batalla familiar.

“No sé qué me pasa desde que estoy aquí (…) Si hablo con alguien y me habla de sus hermanos o de sus madres, me emociona”, ha confesado Isa.