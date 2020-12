¡Inédito! Sandra consuela a Tom tras su enfrentamiento con Marta: “No la voy a dirigir más la palabra”

En unas imágenes inéditas que no se vieron durante la gala, Sandra , tras su enfrentamiento con Samira, tiene que abandonar entre lágrimas y las críticas de sus compañeros . Tras el enfrentamiento de su chico con Marta, Sandra, algo más tranquila, no dudó en posicionarse, consolar a su chico y sentenciar a la que era su amiga.

“Tú has ido con buena actitud, pero ella no, ella ha venido matando. Y yo lo siento mucho, la puedo tener cariño pero no la voy a dirigir más la palabra ”, aseguraba mientras abrazaba y besaba a Tom.

“Me he callado mil coas ¿Cómo voy a acercar posturas con alguien en el que no confío y que me la ha clavado por la espalda muchísimas veces?”, le decía, por su parte, Marta a sus compañeros visiblemente enfadada.