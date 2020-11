Tom sufre un ataque de ansiedad tras un 'dardo' de Pavón sobre lo sucedido en 'La isla de las tentaciones': "Nadie puede hablar así"

"Marta, ¿qué ha pasado?", le preguntaba entonces el presentador y la canaria desvelaba qué era lo que había pasado: "Pavón me ha tachado de loca pero me ha dicho en la cara que soy una golfa y perdona que te diga pero no lo soy. La he cagado pero eso no es ser golfa. Chico, que estamos en el s.XXI, que una persona la puede cagar. Toda la casa me habló mal de ti y dije que te quería conocer. Vaya pringada. Además de golfa, pringada", recriminaba dirigiéndose al aludido.

"Me estaban diciendo que era un falso, un mentiroso. Yo no he hablado con Tom, ni con Sandra. Si Tom se ha dado por aludido no era la intención, yo me he referido a Marta. Me estaban atacando tres personas a la vez. Soy la persona más transparente pero si me buscan me encuentran. Ha estado fuera de lugar, pido disculpas. Pero me he visto acorralado entre tres personas y he sacado los dientes", explicó.