"Soy 'La Gata' y de 'La isla de las tentaciones' no me vuelvo sin mi tigre". Así se presentó Sofía Perona Barba en la presentación de las solteras de la quinta edición del programa conducido por Sandra Barneda. La joven de 23 años y natural de Castellón llamó la atención de los espectadores, que en Twitter comentaron que le encontraban un gran parecido físico con Bad Bunny, pero sus rasgos no son lo único que tienen en común y es que Sofía también es cantante.

En la presentación de los solteros y solteras, Sofía quiso darle su collar de flores a Mario González, el novio de Laura Casabela, y explicó que lo hacía porque le había gustado escucharle decir que no se fijaba en "cualquiera". "No le gusta cualquiera, bien lo ha dicho", comentó Laura en ese momento, ante lo que Mario respondió: "Me ha parecido más guapa de cerca". Pero lo cierto es que, más tarde, el madrileño no la eligió para darle la primera cita y parece que Sofía no ha captado la atención de ninguno de los otros chicos, que tampoco la escogieron para tener un encuentro con ella.