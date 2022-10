Sara, muy asustada con la llegada de Carmen Saavedra a la Villa: "Puede ser una tentación fuerte para Manu"

Sara ha visto las primeras imágenes de Manu con las solteras

La participante se ha emocionado hablando de su relación: "Nunca le he dicho que le amo"

Carmen Saavedra es la nueva tentadora VIP

Llegan las primeras hogueras de 'La isla de las tentaciones 5'. Sara ha roto a llorar en el mismo instante en el que Sandra Barneda se ha dirigido a ella: "Una parte de mí está en calma, tranquila. Creo que soy la mujer de su vida. La conexión que tenemos es mágica. Con los chicos de la villa no sé…No he conectado con ninguna persona no por que me esté reprimiendo sino porque en mi corazón no existe hueco para nadie más", ha dicho entre lágrimas.

Sara ha visto las primeras imágenes de Manuel con las solteras, algo que no le ha preocupado en absoluto: "No me molesta lo que he visto, estoy tranquila por ahora. Manu es muy abierto, no tiene tapujos. A mi me da un poco más de vergüenza hablar de sexo, pero el todo lo contrario, tengo que entender que es diferente a mí, no me molesta".

Sin embargo, la cara de la alicantina ha cambiado cuando ha visto la cita de su novio con Carmen Saavedra, la nueva tentadora VIP. "Me resulta una tentación más fuerte para él porque me parece más natural. Esto me molesta un poco más", ha reconocido. Para colmo, Sara ha escuchado como Manu decía que la quería pero no la amaba.

Estas palabras han hecho que las participase volviese a emocionarse: "Me ha dicho te amo en muchas ocasiones, no sé porque ahora dice que me quiere, pero no me ama. Creo que, sí que me ama, pero no lo dice porque yo no se lo he dicho yo me duele. Tengo claros mis sentimientos por Manuel pero no sé si lo que siente por mí es tan de verdad como lo que siento yo por él", ha dicho muy triste.

Manu se derrumba en su primera hoguera

Manuel se ha presentado muy nervioso a las primeras hogueras. "Me estoy emocionando y no quiero. Por primera vez me veo en una situación que no controlo. Estoy sintiendo miedo y estoy acostumbrado a dominar la situación", ha confesado rompiendo a llorar.