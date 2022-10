Rosario Matew es una de las colaboradoras del debate de la quinta edición de 'La isla de las tentaciones' y, por tanto, pudo ver en primicia antes del programa que su exnovio, Álvaro Boix , con el que partició en la última temporada, ha regresado a República Dominicana para repetir la experiencia, pero esta vez en el papel de tentador VIP. "Lo he visto muy feo, el pelo ese no le queda bien" , comentó la ilicitana al verlo.

Un comentario con el que no estuvieron de acuerdo el resto de colaboradores del debate, como Suso Álvarez o Alejandra Rubio, que aseguraron que ahora Álvaro está mucho más guapo que el año pasado, cuando todavía era novio de Rosario, que seguía diciendo que ella lo veía "más feo", pero que no le importaba que los demás lo vieran más atractivo porque ella también había mejorado su imagen y su aspecto físico tras la ruptura.

Los fans de Álvaro le han pedido en Instagram que reaccione a estas declaraciones públicas de su ex acerca de su físico, pidiéndole que se moje y que dé su opinión sincera sobre el tema. En sus stories, el ilicitano ha compartido un vídeo en el que se sincera con sus 221.000 seguidores y les recuerda con una foto cómo era cuando llegó a 'La isla de las tentaciones' junto a Rosario el verano pasado.

"¿Qué queréis que os diga? Su opinión será, yo la respeto, pero yo sinceramente, a día de hoy, me veo súper guapo y he mejorado un montón", ha comentado el influencer, que nunca ha ocultado que se ha hecho varios retoques estéticos en el rostro, como la marcación mandibular o la inyección de ácido hialurónico para eliminar las arrugas de la frente. "La verdad es que yo me siento súper feliz conmigo mismo, así que esto para ti", ha terminado diciendo Álvaro y, acto seguido, hacía una pedorreta que iba dirigida, sin lugar a dudas, a la que fue su pareja.