Sara ha dicho en varias ocasiones que confiaba al cien por cien en Manu, pero la aparición de nuevos colores en la luz de la tentación le han sembrado la duda. A esas ideas se suman las malas experiencias que vivió en el pasado y que le han despertado viejos miedos: “He tenido relaciones en las que no me han valorado y me han tratado verdaderamente mal. Y aparece Manu y me enseña que el amor no debería doler y por eso confío en él”, comenzó.