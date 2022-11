El ataque de celos de María de los Ángeles ante el tonteo de Cristian con Jessica

" Yo puedo tener el peligro que tú puedas tener , te veo más serio conmigo que con otras personas", le comentaba la segunda. Tras su tonteo durante la fiesta, María de los Ángeles pedía explicaciones al novio de Ana: Sé lo que te preocupa y lo que me quieres preguntar. Jessica me atrae, su personalidad no tanto. Por eso te sigo conociendo a ti , porque tienes el nivel de picardía perfecto", le ha explicado él.

Sin embargo, para Ana la experiencia no está siendo nada fácil . La novia de Cristian no se siente a gusto en la villa debido a los juegos picantes y subidos de tono que sus compañeras tienen con los solteros.

No estoy cómoda. Son cosas que a mí no me gustaría verlas", asegura. "No es por nada, "A mí esto me dad vergüenza, me incomoda", trataba de explicar a Álvaro.