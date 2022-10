Él insistía en que no se acordaba de esas palabras. “Te lo di a entender, las miradas también hablan por sí solas”, decía ella. “Pero te lo digo ahora, que me gustas ”. Aclarado, se lanzaban a bailar . Más tarde, Cristian se sinceraba con el equipo del programa: “María de los Ángeles baila muy sensual. Se pega mucho, me mira a los ojos… Es difícil ”.

Pero vaya, que aunque le resultara difícil, decidió fluir y seguir bailando con ella toda la noche: “Me intimidas” , le confesaba. “Eres tan bonito, con esa carita”, le respondía ella. Y, una vez más, Cristian se abría con el equipo: “María de los Ángeles me transmite mucho, es una chica muy guapa y cuando me mira a los ojos, tengo sensación de que quiero seguir conociéndola ”.

En una reunión con Sandra Barneda en Villa Paraíso, la presentadora preguntaba a los chicos cómo estaban pasando los últimos días. Al hablar con Cristian, él ha confesado estar "muy cómodo y tranquilo", especialmente "con María de los Ángeles". Además, asegura que no le preocupa lo que Ana pueda hacer en su villa: "Entiendo dónde estamos, me gustaría que se lo estuviera pasando bien siempre y cuando se acuerde de mí, porque yo me acuerdo de ella". Sin más dilación, Sandra le pregunta por los límites que no permitiría que Ana traspasara: "No perdonaría un beso en la boca, un beso con sentimiento o que se acostara con alguien".