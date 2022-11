Paola explica por qué no le gusta que Andreu le cante a su tentadora favorita: "Yo tenía miedo"

Paola Monzani no soporta escuchar a su novio, Andreu Martorell, cantándole a su tentadora favorita, Cristina , a la que él llama de forma cariñosa "Granada" porque es de esta ciudad e, incluso, le ha llegado a componer una canción, 'Tentadora'. Cada vez que Sandra Barneda le dice que hay nuevas imágenes para ella y ve que son de su pareja entonando una nueva canción, se pone muy nerviosa y se enfada mucho.

Sus seguidores de Instagram le han preguntado por qué le molesta tanto que su novio le cante a otra chica y ella ha decidido aclarar los motivos por los que no quiere que Andreu siga lanzándose a cantarle a Cristina en todas sus citas: "Necesito que la gente me intente entender y empatice un poquito más conmigo, porque realmente a mí no molestaba el hecho de que Andreu cantase, sino el hecho de que encontrase esa complicidad con una chica en tan poco tiempo".