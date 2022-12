Ana carga contra las solteras y hace autocrítica por su actitud en las hogueras

Los seguidores de Ana han querido saber cómo fue para ella esa situación y la murciana se ha sincerado con ellos en sus historias de Instagram, donde ha confesado que todas las hogueras eran para las chicas el "peor" momento de la experiencia en el programa : "No podría explicaros lo que se siente cuando vas por el camino de antorchas, ves a Sandra Barneda y te sientas sabiendo que vas a ver lo que está haciendo tu novio".

Sobre la actitud de las solteras, Ana ha comenzado reconociendo que las tentadoras no tienen pareja y están en su derecho de intentar conquistar a los chicos, pero ha añadido que no cree que el comportamiento de todas ellas haya sido el adecuado en esas hogueras: "Algunas de ellas no empatizan con la situación... Si ellas fueran las que estuvieran ahí sentadas otro gallo cantaría".