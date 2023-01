Sandra Barneda reacciona ante la tremenda emoción de Anabel Pantoja: “En el amor todos lo pasamos mal”

El reencuentro de Samu y Tania en el plató del debate final de 'Las tentaciones', no ha dejado indiferente a nadie en plató. Muchos de los presentes han terminado entre lágrimas, entre ellas Anabel Pantoja, que ha querido decirles una palabras y no ha podido evitar la emoción.

“Cuando dejéis de sentir al veos no seréis nada, pero ella es importante para ti. Me pareciste un gran concursante, pero sobre todo una gran persona. Cuando te separas de alguien a quien quieres, aunque te haya fallado…”, ha entonado Anabel hasta que ha tenido que parar porque se le entrecortaba la voz con la emoción que le ha producido el momento: “Perdonadme que me emocione, pero es que te vi pasando muy mal y a alguien nos ha pasado seguro".