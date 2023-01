La sexta edición de 'La Isla de las Tentaciones' llega a Telecinco con un arranque nunca visto en la historia del formato

Al frente de la quinta edición consecutiva del formato, Sandra Barneda destaca que “La Isla de las Tentaciones 6’ es la mejor de todas las ediciones . Diría que es la madre de todas las ediciones, porque todos los elementos se juntan para crear una emoción trepidante, intensa y muy a flor de piel en cada una de las entregas. Nos sorprenderá con giros absolutamente inesperados, con concursantes que traspasan límites no solo poniéndose a prueba, sino también emocionalmente. La edición comienza como no se había hecho nunca: nada más llegar a una de las villas los participantes se encuentran con las solteras. Es algo que no se esperan, que les va a descuadrar por completo e implicará que por primera vez en la ceremonia de presentación de solteros habrá imágenes para ellas de sus parejas, lo que va a precipitar el arranque del reality de una forma sorprendente. Tanto, que va a hacer aflorar mucho más las emociones desde el principio”.

En cuanto a la experiencia vivida en el país centroamericano, indica que “cuando arrancamos las grabaciones de una nueva edición pongo el contador a cero, hago reset y me dejo llevar por todo lo que se produce y ocurre en la isla. Y una vez más la isla me ha puesto a prueba a mí también. Sé que puede sonar a tópico, pero el formato demuestra una vez más que toda realidad supera a la ficción. Habrá momentos muy difíciles que suceden en las hogueras”.

La presentadora también ha valorado las cinco nuevas parejas que pondrán a prueba su relación en el programa: “A las parejas siempre les agradezco la valentía, la sinceridad y la honestidad con la que lo viven todo. Siempre digo que son unos valientes por exponerse a algo que creen que conocen y en realidad no es así, porque no tienen idea de lo que van a vivir en la isla. Los participantes son maravillosos y nuevamente he aprendido de ellos y he visto en algunos de ellos un reflejo de momentos de mi vida, como creo que le acabará sucediendo a la audiencia”.