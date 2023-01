Naomi cuenta por qué es la primera participante de 'La isla de las tentaciones' que lleva gafas

"Cuando haces el casting tienes que ser tú mismo. No puedes hacer el casting de rubia y luego el día de antes plantarte un tinte y ser morena, porque te han cogido porque eres como eres: con gafas, rubia o morena, bajita o alta, o como sea", ha explicado la valenciana, añadiendo que ella le explicó en el casting a la organización que tenía que llevar las gafas desde que se levanta hasta que se acuesta porque no puede usar lentillas .

"No puedo llevar lentillas porque tengo como 800 problemas de vista y de pequeña me operaron de estrabismo. ¿Qué es estrabismo? Pues que estaba bizca y tenía un ojo en Cuenca, entonces me operaron y las gafas hacen que no se me vaya el ojo para el lado", ha continuado diciendo Naomi, que reconoce que las gafas le dan seguridad porque no le gustaría que nadie dijera que está bizca.