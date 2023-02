Keyla Suárez nos habla del infierno que vivió en su proceso de transición: "Viví un infierno del que aún tengo secuelas"

Con los sentimientos a flor de piel, la soltera ha explicado desde cómo se sentía cuando era muy pequeña al punto en el que se encuentra actualmente. Además, confiesa que ha sido un camino largo y, sobre todo, muy duro: "Yo no me tuve que dar cuenta porque siempre me consideré una niña. Me veía reflejada en un cuerpo que no era el mío y desde muy pequeña ya lo sabía. Fue cuando la gente me empezó a mirar raro cuando me di cuenta de que la gente no me veía como yo me veía. Esta etapa fue un infierno y aún estoy pagando estas secuelas", nos cuenta muy dolida todavía.