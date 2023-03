Laura da un paso más en su relación con Saúl Pina: "Nos hemos dado un pico, ha surgido así"

Laura y Saúl tuvieron mucha química desde el principio

Laura y Saúl han dado un paso más en su acercamiento. La novia de Alejandro tuvo una fuerte conexión con el exparticipante de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' desde el principio, y a pesar de tratar de evitar la tentación, ha terminado besándose con él.

En uno de los picantes juegos que las chicas y los solteros organizan en la villa, Laura ha tenido que lamer nata del cuerpo del tentador, acabando finalmente en su boca. "¿Bastante heavy el p*** juego, no?", comentaba ella momentos después. "¿Estás bien?", le preguntaba él preocupado.

"¿Sí, no? ¿Y tú?", ha querido saber Laura. "Muy bien" ha dejado claro Saúl. "Saúl y yo nos hemos dado un piquito, pero bueno, ha surgido, nos lo estamos pasando bien y así ha pasado", explicaba Laura más tarde.

Laura se plantea su vida con Alejandro

Laura también ha hablado con Saúl de su vida con Alejandro: "Yo me agobio mucho con salir de aquí y pensar, nos levantamos, vamos al gimnasio…A mí me encanta comer. A él la comida se la suda. Nunca me ha llevado a un restaurante". le contaba al soltero. "Tampoco he ido al retiro. No conozco Madrid".

"¿Y eso te gusta?", preguntaba el tentador. "No", dejaba claro ella. "Me dijo que es algo que tiene que mejorar. Su entorno también me raya. Todos sus amigos se van a casar, van a tener hijos…y no pego nada. Yo le quiero muchísimo, pero no sé si es lo que quiero".

Laura sentía un gran alivio después de desahogarse con Saúl. "Me acabo de quitar un peso de encima. Me molesta que Alejandro no esté siendo real en esta experiencia porque yo sí que estoy siendo real. Estoy teniendo un cambio en mi vida y me estoy dando cuenta de muchas cosas. Él no y me da pena".

Laura, decepcionada con Alejandro